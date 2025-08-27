Скидки
Главная Хоккей Новости

Металлург — Магнитка, результат матча 27 августа 2025, счёт 2:3 Б, Мемориал имени Ивана Ромазана

«Металлург» в серии буллитов проиграл клубу ВХЛ «Магнитка» на предсезонном турнире
Сегодня, 27 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались «Металлург» и клуб ВХЛ «Магнитка». Победу в серии буллитов со счётом 3:2 одержала «Магнитка».

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Фурса (Серазетдинов, Ковгореня) – 07:02 (5x5)     0:2 Мастрюков (Михнин, Болтанов) – 41:34 (5x4)     1:2 Куричев (Грасс, Нечаев) – 47:12 (5x5)     2:2 Тютнев (Паливко, Осипович) – 56:53 (5x4)     2:3 Фурса – 65:00    

На восьмой минуте первого периода Алексей Фурса открыл счёт во встрече. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Алексей Мастрюков сделал счёт 2:0 в пользу «Магнитки». В середине периода Никита Куричев отыграл одну шайбу «Металлурга». На 17-й минуте периода Павел Тютнев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Магнитки». Победный бросок — на счету Алексея Фурсы.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Барысом», а «Магнитка» встретится с «Салаватом Юлаевым». Оба матча состоятся 29 августа.

