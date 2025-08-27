«Металлург» в серии буллитов проиграл клубу ВХЛ «Магнитка» на предсезонном турнире

Сегодня, 27 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались «Металлург» и клуб ВХЛ «Магнитка». Победу в серии буллитов со счётом 3:2 одержала «Магнитка».
На восьмой минуте первого периода Алексей Фурса открыл счёт во встрече. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Алексей Мастрюков сделал счёт 2:0 в пользу «Магнитки». В середине периода Никита Куричев отыграл одну шайбу «Металлурга». На 17-й минуте периода Павел Тютнев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Магнитки». Победный бросок — на счету Алексея Фурсы.
В следующем матче «Металлург» сыграет с «Барысом», а «Магнитка» встретится с «Салаватом Юлаевым». Оба матча состоятся 29 августа.
- 27 августа 2025
