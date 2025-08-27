Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Воробьёв ответил на вопрос о главном конкуренте клуба в Кубке Гагарина

Нападающий СКА Воробьёв ответил на вопрос о главном конкуренте клуба в Кубке Гагарина
Форвард СКА Михаил Воробьёв рассказал о целях армейского клуба в новом сезоне и ответил на вопрос о главном конкуренте команды в Кубке Гагарина.

«Цель на предстоящий сезон — Кубок Гагарина. Всё будет зависеть от того, как мы выполним тренерские установки. Если будем делать так, как хотят тренеры, у нас всё получится. Основной конкурент за победу в Кубке Гагарина — только мы сами. Знаю, что другие команды усиливаются, но мы смотрим только на себя и отталкиваемся от нашей игры», — приводит слова Воробьёва Metaratings.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от игры нападающего Николая Голдобина за СКА и спрогнозировал, сколько очков форвард наберёт в сезоне за армейский клуб.

