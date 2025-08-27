Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец о победе «Барыса» над «Салаватом»: из унылой команды превратились в боевую дружину

Кравец о победе «Барыса» над «Салаватом»: из унылой команды превратились в боевую дружину
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) на мемориале имени Ивана Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Хмелевски, Федотов) – 10:46 (5x4)     1:1 Веккионе (Оразов) – 11:20 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов) – 21:37 (5x5)     3:1 Асетов (Шайхмедденов, Бекетаев) – 31:20 (5x5)     3:2 Алалыкин (Родевальд, Пименов) – 34:05 (5x4)     3:3 Хмелевски (Кузнецов, Стюарт) – 50:01 (5x4)     4:3 Кайыржан (Галимов) – 60:46 (3x3)    

«Майк Веккионе адаптировался с первой тренировки. Видно, что он — агрессивный и мастеровитый нападающий. Такие люди придают команде жизнь. Поэтому сегодня была другая игра: был командный дух, желание, ребята старались, работали. Все играют на победу. Неважно, предсезонка или нет. Просто на предсезонке тренеры часто проверяют какие-то моменты, поэтому игра не всегда складывается так, как хотелось. Победы придают ребятам уверенности. Они понимают, за счёт чего выигрывают. Соперники совершенно разные.

Важно, что ребята перестроились, сегодня вышли игроки, которые смогли перевернуть наш хоккей. И мы из унылой команды превратились в боевую дружину», — цитирует Кравца сайт КХЛ.

Материалы по теме
Дебютный гол Веккионе помог «Барысу» обыграть «Салават Юлаев» на турнире в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android