«Авангард» представил гостевой комплект формы на сезон-2025/2026

Пресс-служба омского «Авангарда» представила гостевой комплект формы на сезон-2025/2026.

Напомним, первый матч в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «ястребы» проведут дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 16:30 мск.

На предсезонном турнире «Кубок Блинова» подопечные Ги Буше одержали три победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме, над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3 и над ярославским «Локомотивом» со счётом 3:0. В заключительной встрече турнира «Авангард» проиграл «Северстали» в серии буллитов со счётом 3:4.

Ранее нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился мнением о потолке зарплат в КХЛ.