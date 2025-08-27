Скидки
Арсений Грицюк назвал единственный минус для Ивана Демидова в Канаде

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о минусе для форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Канаде.

«В целом, у него всё идёт отлично. Единственный минус — это внимание, но это небольшая цена за всё хорошее, что происходит», — приводит слова Грицюка RG.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В прошлом сезоне он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Отметим, что ранее Арсений Грицюк сфотографировался с собакой Ивана Демидова в баре Монреаля.

Комментарии
