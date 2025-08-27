Скидки
Главный тренер «Салавата» высказался о поражении от «Барыса» на предсезонном турнире

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4 ОТ) на мемориале имени Ивана Ромазана.

27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Хмелевски, Федотов) – 10:46 (5x4)     1:1 Веккионе (Оразов) – 11:20 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов) – 21:37 (5x5)     3:1 Асетов (Шайхмедденов, Бекетаев) – 31:20 (5x5)     3:2 Алалыкин (Родевальд, Пименов) – 34:05 (5x4)     3:3 Хмелевски (Кузнецов, Стюарт) – 50:01 (5x4)     4:3 Кайыржан (Галимов) – 60:46 (3x3)    

«Мы играли два дня подряд. Вчера против «Металлурга» ребята оставили много эмоций. Понравилось, что сегодня ребята находили желание и силы, чтобы выходить на нужный эмоциональный уровень. Радует, что ребята нашли эмоции и в третьем периоде начали делать правильные вещи, которые мы просим. Когда забивается три гола в большинстве, это хорошо. Но всегда есть над чем работать. Изменения по составу сегодня — исключительно ротация, дали ребятам отдохнуть», — цитирует Козлова сайт КХЛ.

