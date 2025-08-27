Главный тренер «Салавата» высказался о поражении от «Барыса» на предсезонном турнире

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4 ОТ) на мемориале имени Ивана Ромазана.

«Мы играли два дня подряд. Вчера против «Металлурга» ребята оставили много эмоций. Понравилось, что сегодня ребята находили желание и силы, чтобы выходить на нужный эмоциональный уровень. Радует, что ребята нашли эмоции и в третьем периоде начали делать правильные вещи, которые мы просим. Когда забивается три гола в большинстве, это хорошо. Но всегда есть над чем работать. Изменения по составу сегодня — исключительно ротация, дали ребятам отдохнуть», — цитирует Козлова сайт КХЛ.