Бывший защитник СКА рассказал, какую позицию нужно усилить армейскому клубу

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов заявил, что клубу с берегов Невы необходимо подписать новых игроков обороны.

«Защитники точно ещё нужны. Их должно быть минимум восемь, это необходимость. Считаю, будут ещё трансферы, руководство работает над этим. Может быть, кого-то привлекут из системы СКА, из молодёжки или ВХЛ», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Отметим, что в первом матче турнира имени Николая Пучкова СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме со счётом 2:3.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от игры нападающего Николая Голдобина за СКА и спрогнозировал, сколько очков форвард наберёт в сезоне за армейский клуб.