Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший защитник СКА рассказал, какую позицию нужно усилить армейскому клубу

Бывший защитник СКА рассказал, какую позицию нужно усилить армейскому клубу
Комментарии

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов заявил, что клубу с берегов Невы необходимо подписать новых игроков обороны.

«Защитники точно ещё нужны. Их должно быть минимум восемь, это необходимость. Считаю, будут ещё трансферы, руководство работает над этим. Может быть, кого-то привлекут из системы СКА, из молодёжки или ВХЛ», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Отметим, что в первом матче турнира имени Николая Пучкова СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме со счётом 2:3.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от игры нападающего Николая Голдобина за СКА и спрогнозировал, сколько очков форвард наберёт в сезоне за армейский клуб.

Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка Гагарина спрогнозировал, сколько очков наберёт Голдобин за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android