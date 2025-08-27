«Я твёрдо намерен победить с «Эдмонтоном». Макдэвид — о новом контракте с «Ойлерз»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что хочет победить в Кубке Стэнли с «нефтяниками». Напомним, у форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.

«Я не хочу торопиться с работой над продлением контракта с «Ойлерз». Однако, я твёрдо намерен победить с «Эдмонтоном», — приводит слова Макдэвида журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Макдэвид уже заявлял, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли. «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ.