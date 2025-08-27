«Автомобилист» одолел СКА и выиграл турнир Пучкова, армейский клуб занял последнее место
Сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился последний матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Победу со счётом 1:0 одержала уральская команда.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте второго периода форвард «Автомобилиста» Никита Шашков открыл счёт во встрече. Эта шайба осталась единственной во встрече.
Таким образом, «Автомобилист» стал победителем турнира имени Николая Пучкова, набрав четыре очка. Санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко. Вторая строчка — у «Ак Барса» (два очка).
Комментарии
