«Автомобилист» одолел СКА и выиграл турнир Пучкова, армейский клуб занял последнее место

Сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился последний матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Победу со счётом 1:0 одержала уральская команда.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте второго периода форвард «Автомобилиста» Никита Шашков открыл счёт во встрече. Эта шайба осталась единственной во встрече.

Таким образом, «Автомобилист» стал победителем турнира имени Николая Пучкова, набрав четыре очка. Санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко. Вторая строчка — у «Ак Барса» (два очка).