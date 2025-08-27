Грицюк: в отличие от прошлого сезона в СКА, Демидов не пытается набрать мышечную массу

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о тренировках форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова и высказался о форме игрока канадского клуба.

«Он тренируется два раза в день — в зале и на льду. Ему это нравится. Иногда он даже катается вечером. У него есть всё необходимое, и он получает от этого удовольствие. Он занимается с персональным тренером. В отличие от прошлого сезона в СКА, он не пытается набрать мышечную массу. Он даже немного похудел. Говорит, что не хочет набирать лишний вес и чувствует себя хорошо в весе 88-90 кг», — приводит слова Грицюка RG.

