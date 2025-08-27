Скидки
Хоккей Новости

Рекордная шайба Овечкина признана лучшей по итогам прошедшего сезона НХЛ

Комментарии

Рекордная шайба российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признана лучшей по итогам прошедшего сезона НХЛ. Об этом сообщает аккаунт Национальной хоккейной лиги на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 6 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, забросив 895-ю шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о своей реакции на рекорд по голам в НХЛ капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

