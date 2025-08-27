Рекордная шайба Овечкина признана лучшей по итогам прошедшего сезона НХЛ

Рекордная шайба российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признана лучшей по итогам прошедшего сезона НХЛ. Об этом сообщает аккаунт Национальной хоккейной лиги на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 6 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, забросив 895-ю шайбу.

