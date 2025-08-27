Ларионов: Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель, он перенёс операцию

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что защитник команды Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель из-за перелома пальца и операции. Отметим, что игрок обороны получил повреждение во встрече турнира имени Николая Пучкова с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель. Он перенёс операцию после перелома пальца», — приводит слова Ларионова комментатор Андрей Менг в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Зайцев провёл 62 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач.

На турнире имени Николая Пучкова санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко.