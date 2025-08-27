Ларионов: Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель, он перенёс операцию
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что защитник команды Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель из-за перелома пальца и операции. Отметим, что игрок обороны получил повреждение во встрече турнира имени Николая Пучкова с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5) 1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4) 1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4) 2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5) 2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)
«Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель. Он перенёс операцию после перелома пальца», — приводит слова Ларионова комментатор Андрей Менг в своём телеграм-канале.
Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Зайцев провёл 62 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач.
На турнире имени Николая Пучкова санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:08
-
21:44
-
21:23
-
21:10
-
20:47
-
20:28
-
20:10
-
19:48
-
19:35
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:23
-
18:13
-
17:49
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
16:59
-
16:53
-
16:43
-
16:41
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:21
-
16:17