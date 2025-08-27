Скидки
Ларионов: Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель, он перенёс операцию

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что защитник команды Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель из-за перелома пальца и операции. Отметим, что игрок обороны получил повреждение во встрече турнира имени Николая Пучкова с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

«Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель. Он перенёс операцию после перелома пальца», — приводит слова Ларионова комментатор Андрей Менг в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Зайцев провёл 62 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач.

На турнире имени Николая Пучкова санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко.

