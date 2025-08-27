Ларионов — про 0:1 от «Автомобилиста»: качество игры полностью устраивает

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал минимальное поражение от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова.

«Итоги подводят не после двух матчей, а после хотя бы пяти-шести. Пока что говорить об итогах рановато, потому что мы пробуем, вводим новых людей. Но качество игры меня на данный момент полностью устраивает. Вторая игра не может не нравиться болельщикам. Было очень много хороших моментов, много тех вещей, которые мы хотим видеть: игра в пас, агрессивная игра по всей площадке.

Мы попали на очень строгую, опытную команду, которая выступала с горящим вратарём, поэтому процесс, который мы запустили, идёт. Я рад что мы начали делать те вещи, которые от них требуем, и уверены, что это в итоге даст успех», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.