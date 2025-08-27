Скидки
Ларионов – о Гримальди: он сам просился на лёд, приятно что ребята горят желанием

Аудио-версия:
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова высказался об игре нападающего Рокко Гримальди.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

«Мне понравилась вся команда, не только Гримальди, но для каждого игрока, для каждого сочетания нужно время, чтобы они прочувствовали игру. Мы плавно вводим людей, я не думал, что мы сегодня поставим его в состав, но он сам просился на лёд. Приятно что ребята горят желанием, что у нас есть место для манёвра, оценить варианты. Наиграли больше чем на ноль голов, но мы их оставим на регулярный чемпионат.

Не было удачи. Пытались улучшать, было масса моментов для броска. Вы видите какой гол мы пропустили, я даже не понял был там бросок вообще или нет, я не понял, как она зашла в ворота. Пытались делать что-то лучше для партнёра, это хорошее качество. В таких матчах против команд, которые обороняются нужно забивать несколько шайб, чтобы игра открылась. Преодолевать все три периода очень сложно, две игры подряд так играть», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

