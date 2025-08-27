Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ларионов — о своём сыне: не хотим сейчас кого-то выделять или обижать

Главный тренер СКА Ларионов — о своём сыне: не хотим сейчас кого-то выделять или обижать
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова оценил игру своего сына Игоря Ларионова-младшего.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

«У нас практически новый коллектив, все линии поменялись, не только первое и второе звено. Вы видите, сколько новых ребят пришло, они только начинают друг друга чувствовать. Мы не хотим сейчас кого-то выделять, принижать, обижать. Этот процесс требует времени, не сомневаюсь, что все четыре звена у нас будут сильные», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Игорь Ларионов высказался об игре нападающего Рокко Гримальди.

Материалы по теме
Ларионов – о Гримальди: он сам просился на лёд, приятно что ребята горят желанием
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android