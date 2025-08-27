Главный тренер СКА Ларионов — о своём сыне: не хотим сейчас кого-то выделять или обижать
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова оценил игру своего сына Игоря Ларионова-младшего.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)
«У нас практически новый коллектив, все линии поменялись, не только первое и второе звено. Вы видите, сколько новых ребят пришло, они только начинают друг друга чувствовать. Мы не хотим сейчас кого-то выделять, принижать, обижать. Этот процесс требует времени, не сомневаюсь, что все четыре звена у нас будут сильные», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Ранее Игорь Ларионов высказался об игре нападающего Рокко Гримальди.
