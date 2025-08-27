Главный тренер СКА Ларионов — о своём сыне: не хотим сейчас кого-то выделять или обижать

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова оценил игру своего сына Игоря Ларионова-младшего.

«У нас практически новый коллектив, все линии поменялись, не только первое и второе звено. Вы видите, сколько новых ребят пришло, они только начинают друг друга чувствовать. Мы не хотим сейчас кого-то выделять, принижать, обижать. Этот процесс требует времени, не сомневаюсь, что все четыре звена у нас будут сильные», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

