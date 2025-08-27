Игорь Ларионов: у СКА запрещены слова «под нагрузками» и «летний хоккей»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова рассказал об организации тренировочного процесса в армейском клубе.

«У нас запрещены слова «под нагрузками», «усталость» и «летний хоккей». Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее. Мы играем так, как мы должны в течение сезона. Я считаю, что темп, который мы задали с самого начала, с первого периода был очень высоким. Немножко наступила потом усталость, она характерна если преодолеваешь все три периода, скорость естественно угасает. Но ссылаться на нагрузки, усталость, летний хоккей мы не будем. Это у нас запрещено.

Георгий Иванов? По одной игре комментарии давать сложно, но отыграл он хорошо. Не так много работы было, но те моменты, которые возникали, он закрывал уверенно, провёл хороший матч», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.