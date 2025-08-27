Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов: у СКА запрещены слова «под нагрузками» и «летний хоккей»

Игорь Ларионов: у СКА запрещены слова «под нагрузками» и «летний хоккей»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова рассказал об организации тренировочного процесса в армейском клубе.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

«У нас запрещены слова «под нагрузками», «усталость» и «летний хоккей». Таких понятий нет в современном профессиональном хоккее. Мы играем так, как мы должны в течение сезона. Я считаю, что темп, который мы задали с самого начала, с первого периода был очень высоким. Немножко наступила потом усталость, она характерна если преодолеваешь все три периода, скорость естественно угасает. Но ссылаться на нагрузки, усталость, летний хоккей мы не будем. Это у нас запрещено.

Георгий Иванов? По одной игре комментарии давать сложно, но отыграл он хорошо. Не так много работы было, но те моменты, которые возникали, он закрывал уверенно, провёл хороший матч», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ларионов — о своём сыне: не хотим сейчас кого-то выделять или обижать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android