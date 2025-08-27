Скидки
Ларионов: Алистров не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА

Ларионов: Алистров не соответствует требованиям, которые мы ставим в СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова раскритиковал игру форварда Владимира Алистрова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

«Мы сыграли только два матча — и делать какие-то выводы? Дайте нам время, оно позволит команде почувствовать друг друга, сильные и слабые стороны каждого игрока, каждого звена. Не вижу смысла делать какие-то выводы по двум встречам.

Если говорить, почему я отказался от каких-то хоккеистов, даже не посмотрев их, то здесь вопрос не в том, чтобы отказаться от них… Эти игроки провели долгие карьеры. Если я бы их не видел… Вот на молодых ребят интересно посмотреть, я их не видел.

А те ребята, о которых вы говорите, которые были, они давно уже известны. Мы рады, если они ушли в другие команды, если они ушли. Кого-то не хотят брать, кто-то ушёл. Но эти люди на сегодняшний день не соответствуют тем требованиям, которые мы ставим в этой команде. Алистров тоже не соответствует этим требованиям», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

