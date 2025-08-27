СКА сыграет с «Авангардом» товарищеский матч в Санкт-Петербурге 2 сентября

Главный тренер СКА Игорь Ларионов анонсировал товарищеский матч в Санкт-Петербурге с «Авангардом» 2 сентября.

«В телеграм-каналах писали, что мы сыграем с «Авангардом» 2 сентября? Значит, играем с «Авангардом». Информация верная, сыграем товарищеский матч с ними, это всегда хорошо. Не помешает.

Любая игра, любой товарищеский матч идёт в копилку. Ты можешь посмотреть новых игроков, попробовать их в других сочетаниях, звеньях для того, чтобы войти в сезон уже понимая, с кем ты идёшь. Чтобы были разные варианты», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

