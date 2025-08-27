Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА сыграет с «Авангардом» товарищеский матч в Санкт-Петербурге 2 сентября

СКА сыграет с «Авангардом» товарищеский матч в Санкт-Петербурге 2 сентября
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов анонсировал товарищеский матч в Санкт-Петербурге с «Авангардом» 2 сентября.

«В телеграм-каналах писали, что мы сыграем с «Авангардом» 2 сентября? Значит, играем с «Авангардом». Информация верная, сыграем товарищеский матч с ними, это всегда хорошо. Не помешает.

Любая игра, любой товарищеский матч идёт в копилку. Ты можешь посмотреть новых игроков, попробовать их в других сочетаниях, звеньях для того, чтобы войти в сезон уже понимая, с кем ты идёшь. Чтобы были разные варианты», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Игорь Ларионов рассказал об организации тренировочного процесса в армейском клубе.

Материалы по теме
Игорь Ларионов: у СКА запрещены слова «под нагрузками» и «летний хоккей»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android