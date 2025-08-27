Четыре российских голкипера вошли в топ-5 лучших вратарей NHL 26

EA Sports на своей странице в социальной сети Х представила топ-10 лучших вратарей игры NHL 26.

В список лучших голкиперов лиги по версии компании вошли четыре россиянина: Андрей Василевский (рейтинг 93, «Тампа-Бэй Лайтнинг», второе место), Игорь Шестёркин (92, «Нью-Йорк Рейнджерс», третье место), Илья Сорокин (91, «Нью-Йорк Айлендерс», четвёртое место) и Сергей Бобровский (90, «Флорида Пантерз», пятое место). Лидером списка стал вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк с рейтингом 94.

Фото: EA Sports

Напомним, ранее форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заняли первые места в рейтинге левых и правых крайних форвардов NHL 26.