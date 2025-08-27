Браташ — о «Нефтехимике» на Кубке Блинова: просматривалась или апатия, или усталость

Бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался об игре «Нефтехимика» на Кубке Блинова в Омске. Подопечные Игоря Гришина заняли последнее, пятое место на предсезонном турнире.

«У Нижнекамска – своё лицо, это колючая, быстрая, рабочая команда. В «Ладе» мы подбирали к ней ключи, имели положительный баланс.

Честно говоря, в Омске «Нефтехимик» не совсем узнал. Команда мало забивала, просматривалась или апатия, или усталость. Со стороны трудно делать выводы – возможно, турнир выпал на определённый этап предсезонной подготовки «Нефтехимика». Там новый штаб во главе с Игорем Гришиным, его тренерский стиль известен по работе в системе «Спартака». Видимо, «Нефтехимик» ждёт определенная перестройка, пожелаю ему удачи», — цитирует Браташа Russia-Hockey.