Хоккей

«Боб — не самый лёгкий человек». Прохоркин — о работе с Хартли в «Авангарде»

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин высказался о работе с канадским тренером Бобом Хартли в омском клубе.

— Когда «Авангард» тренировал Боб Хартли, вам было не совсем комфортно, хотелось больше свободы. Насколько это соответствует действительности?
— Не совсем так. По игровому плану проблем не было. Просто Боб — не самый лёгкий человек. Приходилось много общаться, постоянно смотреть видео. Плюс очень сильно утомляла дорога в Балашиху. Это действительно выбивало, потому что добираться было долго.

— Вы жили в Москве?
— Да, мы жили на Воробьёвых горах. И каждый день приходилось ездить по пробкам по 50 километров туда и обратно. Это тоже сильно утомляло, — цитирует Прохоркина «ВсеПроСпорт».

