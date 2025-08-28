Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плотников: СКА в хорошей форме, но пока ещё не до конца готовы

Плотников: СКА в хорошей форме, но пока ещё не до конца готовы
Комментарии

Форвард СКА Сергей Плотников после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова оценил подготовку армейского клуба к новому сезону.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

«Мы в хорошей форме, понятное дело, что пока ещё не до конца готовы, у нас ещё будет матч с «Автомобилистом», матч с «Авангардом». Потом немного отдохнём, наберёмся сил после предсезонки и будем лучше.

Играем в командный хоккей, нет каких-то определённых звеньев, все играют полноценно, играем целостно, всей пятёркой в атаке и обороне, поэтому никто не выпадает, верим всецело в наш тренерский штаб», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Ларионов — про 0:1 от «Автомобилиста»: качество игры полностью устраивает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android