Плотников: СКА в хорошей форме, но пока ещё не до конца готовы

Форвард СКА Сергей Плотников после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова оценил подготовку армейского клуба к новому сезону.

«Мы в хорошей форме, понятное дело, что пока ещё не до конца готовы, у нас ещё будет матч с «Автомобилистом», матч с «Авангардом». Потом немного отдохнём, наберёмся сил после предсезонки и будем лучше.

Играем в командный хоккей, нет каких-то определённых звеньев, все играют полноценно, играем целостно, всей пятёркой в атаке и обороне, поэтому никто не выпадает, верим всецело в наш тренерский штаб», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.