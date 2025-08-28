Форвард Сергей Плотников: не наша работа оценивать изменения в СКА
Форвард СКА Сергей Плотников после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова ответил на вопрос об изменениях в армейском клубе.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)
«Как оцениваю изменения в команде? Это не наша работа что-то оценивать. Наше дело – просто выходить и работать, отрабатывать в каждой смене и будет результат, хорошая игра.
С новичками в хорошем контакте, все здорово поладили, это огромный плюс, задел на будущее», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Напомним, на домашнем турнире имени Николая Пучкова санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко.
