Форвард Сергей Плотников: не наша работа оценивать изменения в СКА

Форвард СКА Сергей Плотников после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова ответил на вопрос об изменениях в армейском клубе.

«Как оцениваю изменения в команде? Это не наша работа что-то оценивать. Наше дело – просто выходить и работать, отрабатывать в каждой смене и будет результат, хорошая игра.

С новичками в хорошем контакте, все здорово поладили, это огромный плюс, задел на будущее», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, на домашнем турнире имени Николая Пучкова санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко.