Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Сергей Плотников: не наша работа оценивать изменения в СКА

Форвард Сергей Плотников: не наша работа оценивать изменения в СКА
Комментарии

Форвард СКА Сергей Плотников после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова ответил на вопрос об изменениях в армейском клубе.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

«Как оцениваю изменения в команде? Это не наша работа что-то оценивать. Наше дело – просто выходить и работать, отрабатывать в каждой смене и будет результат, хорошая игра.

С новичками в хорошем контакте, все здорово поладили, это огромный плюс, задел на будущее», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, на домашнем турнире имени Николая Пучкова санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко.

Материалы по теме
Ларионов: Никита Зайцев пропустит пять-шесть недель, он перенёс операцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android