Защитник «Автомобилиста» про 1:0 со СКА: не позволили забросить сопернику за счёт тактики

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв прокомментировал победный матч со СКА (1:0) на турнире имени Пучкова.

«Несмотря на предсезонный статус матча, у ребят было большое желание победить. Мы, спортсмены, такие люди, что побеждать на любом матче хотим: будь то игра регулярного чемпионата, плей-офф или предсезонный турнир.

Берегу ли себя в предсезонных матчах? Если вижу летящую шайбу, с линии точно не уйду. Сегодня в меньшинстве, например, билась вся команда. Если кто-то станет себя беречь, уворачиваться, будет неправильно по отношению к коллективу. Я хочу приносить пользу команде чем могу: надо поймать – поймаю, нужно встретить силовым приёмом — встречу, удастся шайбу забросить — здорово.

Не позволили забросить сопернику за счёт тактики. Все выполняли тренерскую установку. Игра была кость в кость, Женька Аликин нас подтащил, молодец. Стремились демонстрировать агрессивный хоккей, но СКА навязал высокий темп и получилась такая игра», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.