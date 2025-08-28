Плотников ответил на вопрос о различиях в хоккее Ларионова и Ротенберга

Форвард СКА Сергей Плотников ответил на вопрос о различиях в хоккее нынешнего главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова и бывшего наставника Романа Ротенберга.

«Не хочется сравнивать хоккей Ларионова с хоккеем Ротенберга, мы солдаты, какой тренер будет, какая тактика будет – мы должны просто выходить и выполнять.

Видел «Торпедо» Ларионова, ощущаю, что похожие схемы, понимаем, что требует от нас тренер, что хочет видеть, стараемся это выполнять.

Думаю, что будем наигрывать всё больше и больше это по ходу сезона, будем лучше, придёт больше уверенности в тех действиях, которые хочет видеть тренер, будем отрабатывать всё до автоматизма», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.