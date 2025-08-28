Плотников: уверен, что на «СКА Арене» будут полные трибуны наших болельщиков
Форвард СКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от матчей с «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арене» — домашнего стадиона китайского клуба в текущем сезоне.
«Главное, что мы в Санкт-Петербурге. И «Ледовый», и «СКА Арена» прекрасны, поэтому мы с большой гордостью выходим и на этот лёд, и на тот. Главное, что болельщики наши с нами.
Значит, поедем «в гости» к «Шанхаю». Над ситуацией не иронизируем, просто хочется увидеть полные трибуны на «СКА Арене», полные трибуны наших болельщиков.
Я надеюсь, что они будут болеть за нас. Вернее, я в этом уверен», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
