Скотт Салмонд: главное преимущество сборной Канады — Сидни Кросби

Вице-президент по хоккейным операциям сборной Канады Скотт Салмонд высоко оценил влияние форварда Сидни Кросби на национальную команду.

«Вчера мы обсуждали, есть ли ещё какое-то преимущество у нашей канадской команды, и оно есть — это Сидни Кросби. Если посмотреть на наших главных соперников, я не думаю, что у кого-то ещё есть такое преимущество. Это невозможно переоценить. Игроки несут на своих плечах бремя национальной сборной, но они смотрят на Сидни Кросби и хотят продолжить наследие, которое он создал. То, что Сидни привносить в сборную, как он представляет Канаду, невероятно, и это, без сомнения, огромное преимущество для нас», — приводит слова Салмонда сайт НХЛ.

«Для ребят он как отец». Натан Маккиннон — о Сидни Кросби в сборной Канады
