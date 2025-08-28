Плотников: не знаем до конца, из-за каких причин СКА переехал в «Ледовый»

Форвард СКА Сергей Плотников заявил, что не знает причин, по которым армейский клуб переехал из «СКА Арены» в «Ледовый дворец».

«Будет ли дерби с «Драконами»? Всегда интересно, когда две команды в одном городе, и, как видите, у них собирается хорошая команда, сильный тренерский штаб. Будет интересно с ними сыграть.

Первые эмоции, когда узнал про «Шанхай» в Питере? Это интересно, почему не мы на «СКА Арене»… Но мы здесь не решаем, много не знаем.

Не знаем до конца, из-за каких причин мы переехали в «Ледовый», как всё произошло… Но нам и здесь комфортно.

Ситуация забавная, конечно, вишенку сумасшедшему межсезонью добавили или даже начали с неё», – сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.