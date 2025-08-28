Зыков ответил на вопрос об изменениях в СКА после ухода Ротенберга

Нападающий СКА Валентин Зыков ответил на вопрос об изменениях в армейском клубе после ухода главного тренера Романа Ротенберга. Отметим, что новым наставником команды с берегов Невы стал Игорь Ларионов.

«У нас как были самые высокие задачи, так и остались. Мы стараемся быть лучше и продуктивнее. По планке ничего не поменялось. Что касается новичков, то это хорошие и мастеровитые игроки. Все в отличной форме: и молодые, и опытные игроки. Они будут делать нас только лучше», — приводит слова Зыкова Metaratings.

