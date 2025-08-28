Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зыков ответил на вопрос об изменениях в СКА после ухода Ротенберга

Зыков ответил на вопрос об изменениях в СКА после ухода Ротенберга
Комментарии

Нападающий СКА Валентин Зыков ответил на вопрос об изменениях в армейском клубе после ухода главного тренера Романа Ротенберга. Отметим, что новым наставником команды с берегов Невы стал Игорь Ларионов.

«У нас как были самые высокие задачи, так и остались. Мы стараемся быть лучше и продуктивнее. По планке ничего не поменялось. Что касается новичков, то это хорошие и мастеровитые игроки. Все в отличной форме: и молодые, и опытные игроки. Они будут делать нас только лучше», — приводит слова Зыкова Metaratings.

Ранее Игорь Ларионов прокомментировал минимальное поражение СКА от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова.

Материалы по теме
Ларионов — про 0:1 от «Автомобилиста»: качество игры полностью устраивает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android