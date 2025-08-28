Скидки
Красоткин: тренеры «Сибири» всё сделали правильно. В сезон войдём в оптимальной форме

Комментарии

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал о подготовке новосибирского клуба к новому сезону.

— Говорят, что в «Сибири» сейчас нагрузили очень прилично хоккеистов. Действительно так?
— Да, по моему мнению, подготовка сейчас более интенсивная, чем в прошлом году.

— Это отражается на летних играх?
— Конечно, это всегда отражается. Потому что все ребята ещё в разных кондициях, кто-то больше физике сейчас время уделяет, кто-то тактике. Думаю, что есть накопленная усталость от тренировок, но я уверен, что тренерский штаб всё сделал правильно, и в сезон мы войдём в оптимальной форме, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Красоткиным читайте на «Чемпионате»:
«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным
Эксклюзив
