Красоткин: тренеры «Сибири» всё сделали правильно. В сезон войдём в оптимальной форме

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал о подготовке новосибирского клуба к новому сезону.

— Говорят, что в «Сибири» сейчас нагрузили очень прилично хоккеистов. Действительно так?

— Да, по моему мнению, подготовка сейчас более интенсивная, чем в прошлом году.

— Это отражается на летних играх?

— Конечно, это всегда отражается. Потому что все ребята ещё в разных кондициях, кто-то больше физике сейчас время уделяет, кто-то тактике. Думаю, что есть накопленная усталость от тренировок, но я уверен, что тренерский штаб всё сделал правильно, и в сезон мы войдём в оптимальной форме, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.