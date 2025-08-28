Вратарь «Сибири» Красоткин охарактеризовал прошлый сезон цитатой Харуки Мураками

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин высказался о прошлом сезоне новосибирского клуба.

— Прошлый сезон назовешь самым неудачным в своей карьере?

— Много было непонятного в том сезоне. Самое основное касается моего здоровья. Сейчас всё хорошо, уже получил ответы на вопросы, которые меня интересовали. Надеюсь, всё дальше будет в порядке. Ну а прошлый сезон… Про него можно сказать цитатой из Харуки Мураками: «Ошибки – это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла». Многие моменты хотелось исправить в плане игры, надеюсь, что всё будет только лучше.

— Всё же что именно с тобой происходило?

— Тему здоровья всё-таки оставлю конфиденциальной. Это были определённые проблемы, которые, хочется верить, я решил.

— Проблемы физиологические? Потому что распространялись слухи ещё про ментальные трудности.

— Нет-нет, только проблемы с биомеханикой. Чисто профессиональная травма, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.