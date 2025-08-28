Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Сибири» Красоткин охарактеризовал прошлый сезон цитатой Харуки Мураками

Вратарь «Сибири» Красоткин охарактеризовал прошлый сезон цитатой Харуки Мураками
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин высказался о прошлом сезоне новосибирского клуба.

— Прошлый сезон назовешь самым неудачным в своей карьере?
— Много было непонятного в том сезоне. Самое основное касается моего здоровья. Сейчас всё хорошо, уже получил ответы на вопросы, которые меня интересовали. Надеюсь, всё дальше будет в порядке. Ну а прошлый сезон… Про него можно сказать цитатой из Харуки Мураками: «Ошибки – это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла». Многие моменты хотелось исправить в плане игры, надеюсь, что всё будет только лучше.

— Всё же что именно с тобой происходило?
— Тему здоровья всё-таки оставлю конфиденциальной. Это были определённые проблемы, которые, хочется верить, я решил.

— Проблемы физиологические? Потому что распространялись слухи ещё про ментальные трудности.
— Нет-нет, только проблемы с биомеханикой. Чисто профессиональная травма, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Красоткиным читайте на «Чемпионате»:
«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным
Эксклюзив
«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android