«Совсем другое повреждение». Вратарь «Сибири» – о травме в матче плей-офф с «Салаватом»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал о повреждении, полученном в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым» (2:0). Отметим, что новосибирский клуб проиграл серию уфимской команде со счётом 3-4.

— Ты закончил сезон эффектным сейвом в третьей игре серии с Уфой, а потом не вышел на второй период. Как раз сказалась эта травма?

— Нет, это было совершенно другое повреждение. Там получилось так, что произошёл надрыв мышцы, который не позволял в полную силу выполнять определённые действия на льду. К сожалению, пришлось закончить матч, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.