«Совсем другое повреждение». Вратарь «Сибири» – о травме в матче плей-офф с «Салаватом»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал о повреждении, полученном в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым» (2:0). Отметим, что новосибирский клуб проиграл серию уфимской команде со счётом 3-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

— Ты закончил сезон эффектным сейвом в третьей игре серии с Уфой, а потом не вышел на второй период. Как раз сказалась эта травма?
— Нет, это было совершенно другое повреждение. Там получилось так, что произошёл надрыв мышцы, который не позволял в полную силу выполнять определённые действия на льду. К сожалению, пришлось закончить матч, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Красоткиным читайте на «Чемпионате»:
«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным
