Красоткин рассказал, за счёт чего «Сибирь» зацепилась за серию плей-офф с «Салаватом»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал, за счёт чего новосибирская команда смогла навязать борьбу «Салавату Юлаеву» (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

— За счёт чего «Сибирь» зацепилась за серию с «Салаватом»? После первых игр в Уфе всё выглядело безнадёжно.

— В первую очередь, это командная игра, наше взаимодействие. После неудачных матчей подкорректировали детали, перенастроились. Сработали все вместе: ребята, тренерский штаб, персонал и, конечно же, наши потрясающие болельщики. Каждый винтик сложился, удалось переломить серию. Но итог, увы, не в нашу пользу.

— Спорный момент в седьмой игре с отменённым голом «Сибири». Составил своё мнение, был ли там гол?

— Мне сложно судить, я не находился там возле ворот, видел только те же самые картинки, что и все зрители, болельщики. У нас есть судейский комитет, который принимает решения.

— Учитывая сценарий этой серии с «Салаватом», можно занести прошлый сезон в плюс «Сибири»?

— Запоминается, конечно, последнее, но было разное в сезоне: и хорошие моменты, и те, которые нужно исправлять. Я не сторонник того, чтобы оценивать по какому-то одному моменту сезон, потому что хоккейный год длинный, разнообразный. Было то, что хочется поменять, учитывая накопленный опыт, и двигаться в следующий сезон, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.