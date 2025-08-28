Красоткин рассказал, как отнёсся к подписанию «Сибирью» экс-вратаря НХЛ Доминге

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин прокомментировал подписание новосибирским клубом бывшего голкипера клубов НХЛ Луи Доминге.

— Приезд Доминге – стал событием? Фамилия мелькала в НХЛ.

— Любой трансфер в целом интересен. Но я за них не отвечаю, узнаю новости из интернета. Но в любом случае отнёсся спокойно, раз наша селекционная служба подписала Луи, значит, будем работать с ним вместе.

— Коммуникацию наладили?

— Да, чисто рабочие моменты обсуждаем, у нас есть тренер вратарей, есть ребята, помогающие с переводом, так что всё отлично, прекрасная рабочая атмосфера. Нам остаётся только работой на тренировках показывать, кто будет играть.

— То есть пока понимания нет, кто входит в сезон основным?

— Даже не могу ответить на этот вопрос. Конкретики никакой, думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.