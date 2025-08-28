Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Красоткин рассказал, как отнёсся к подписанию «Сибирью» экс-вратаря НХЛ Доминге

Красоткин рассказал, как отнёсся к подписанию «Сибирью» экс-вратаря НХЛ Доминге
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин прокомментировал подписание новосибирским клубом бывшего голкипера клубов НХЛ Луи Доминге.

— Приезд Доминге – стал событием? Фамилия мелькала в НХЛ.
— Любой трансфер в целом интересен. Но я за них не отвечаю, узнаю новости из интернета. Но в любом случае отнёсся спокойно, раз наша селекционная служба подписала Луи, значит, будем работать с ним вместе.

— Коммуникацию наладили?
— Да, чисто рабочие моменты обсуждаем, у нас есть тренер вратарей, есть ребята, помогающие с переводом, так что всё отлично, прекрасная рабочая атмосфера. Нам остаётся только работой на тренировках показывать, кто будет играть.

— То есть пока понимания нет, кто входит в сезон основным?
— Даже не могу ответить на этот вопрос. Конкретики никакой, думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Красоткиным читайте на «Чемпионате»:
«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным
Эксклюзив
«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android