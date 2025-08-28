Красоткин: тренер «Сибири» Подомацкий – тот человек, из-за которого я стал вратарём

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал о работе с тренером голкиперов новосибирского клуба Егором Подомацким.

— В «Сибири» ты долго работаешь с Егором Подомацким. В прошлом сезоне он много тебе помогал не как тренер, а по-человечески?

— У нас есть команда «Сибирь», а внутри – мини-команда из вратарей. Мы все стараемся поддерживать друг друга, быть в хороших рабочих отношениях. Конечно, всякие ситуации происходят, но я чувствовал полную поддержку и от ребят, и от тренерского штаба, и от Егора Геннадьевича, конечно. Он очень сильно помогал.

— Подомацкий ведь играл за «Локомотив» вместе с твоим отцом. Он был одним из тех, на кого ты в детстве как раз смотрел?

— Да это и был тот человек, на игру которого я смотрел, из-за которого я стал вратарём. Тогда Подомацкий был на пике карьеры, очень известным голкипером. Он же и на чемпионатах мира тогда играл, и на ОИ-2002 был единственным представителем нашей Суперлиги, стал бронзовым призёром. Скажу честно, многие в детстве хотели быть похожими на Подомацкого, — сказал Красоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.