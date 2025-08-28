«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 28 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
В нынешнее межсезонье «Спартак» провёл две игры с новокузнецким «Металлургом» (2:3) и нижегородским «Торпедо» (6:3). ЦСКА также сыграл две товарищеские встречи. Подопечные Игоря Никитина уступили минскому «Динамо» (1:4) и победили московское «Динамо» (4:1).
Напомним, Кубок мэра Москвы проходит в Москве с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.
