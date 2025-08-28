«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнее межсезонье «Спартак» провёл две игры с новокузнецким «Металлургом» (2:3) и нижегородским «Торпедо» (6:3). ЦСКА также сыграл две товарищеские встречи. Подопечные Игоря Никитина уступили минскому «Динамо» (1:4) и победили московское «Динамо» (4:1).

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит в Москве с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.