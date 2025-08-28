Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнее межсезонье «Спартак» провёл две игры с новокузнецким «Металлургом» (2:3) и нижегородским «Торпедо» (6:3). ЦСКА также сыграл две товарищеские встречи. Подопечные Игоря Никитина уступили минскому «Динамо» (1:4) и победили московское «Динамо» (4:1).

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит в Москве с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.

Календарь Кубка мэра Москвы
Таблица Кубка мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android