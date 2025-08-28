Скидки
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Нефтехимика» Долганов рассказал о совместных тренировках с Шестёркиным

27-летний голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о совместных тренировках с российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным в межсезонье.

— Как готовились к этому сезону?
— Каждый год стараюсь найти что-то новое – для развития. На этот раз мне повезло – в Москве прошёл двухнедельный сбор у тренера вратарей Всеволода Владимировича Кондрашова. Моим напарником был Игорь Шестёркин, а бросали по нашим воротам Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Прохор Полтапов. Бесценный опыт!

— Какие моменты взяли на вооружение у Шестёркина?
— Было очень много ситуаций для анализа – например, технических. Не хочу вдаваться в детали, но, скажем так, свою систему игры в нюансах подкорректировал. Спасибо партнёрам и тренеру за такой замечательный лагерь! — цитирует Долганова Russia-Hockey.

