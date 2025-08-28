Скидки
Хоккей Новости

Второй бомбардир-защитник «Лады» в прошлом сезоне Максим Березин стал игроком «Сочи»

Второй бомбардир-защитник «Лады» в прошлом сезоне Максим Березин стал игроком «Сочи»
Максим Березин, выступавший два последних сезона в составе «Лады», перешёл в «Сочи». С 34-летним защитником заключён контракт на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Березин является воспитанником «Нефтехимика». За клуб из Нижнекамска выступал на протяжении 10 сезонов, являясь рекордсменом по числу матчей. Также в КХЛ играл за «Авангард», «Автомобилист» и «Ладу», проведя в общей сложности в лиге 767 матчей и набрав в них 148 (48+100) очков. В минувшем сезоне Максим Березин сыграл 66 игр, на его счету 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1». Игрок обороны стал вторым бомбардиром-защитником тольяттинского клуба в прошлом сезоне после Магомеда Шараканова.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко нашли шесть запрещённых веществ, сообщает ИИХФ.

