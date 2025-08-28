Вадим Мороз высказался о его сравнении с Артемием Панариным от Вадима Шипачёва

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз отреагировал на его сравнение с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным от хоккеиста белорусского клуба Вадима Шипачёва.

— Вам лестно, что Шипачёв сравнивал вас с Артемием Панариным?

— Ну как можно ставить рядом меня с Панариным? Я не считаю, что нас можно сравнивать. Он — суперзвезда, а я просто игрок.

— Ваша узнаваемость после прошлого сезона взлетела вверх?

— Мне кажется, что всё как было, так и осталось. Люди в Минске любят хоккей и знают всех игроков, — цитирует Мороза сайт КХЛ.

Ранее ассистент главного тренера минского «Динамо» Андрей Михалёв рассказал о конкуренции между Заком Фукале и Василием Демченко за пост первого номера в белорусском клубе.