Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Мороз высказался о его сравнении с Артемием Панариным от Вадима Шипачёва

Вадим Мороз высказался о его сравнении с Артемием Панариным от Вадима Шипачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз отреагировал на его сравнение с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным от хоккеиста белорусского клуба Вадима Шипачёва.

— Вам лестно, что Шипачёв сравнивал вас с Артемием Панариным?
— Ну как можно ставить рядом меня с Панариным? Я не считаю, что нас можно сравнивать. Он — суперзвезда, а я просто игрок.

— Ваша узнаваемость после прошлого сезона взлетела вверх?
— Мне кажется, что всё как было, так и осталось. Люди в Минске любят хоккей и знают всех игроков, — цитирует Мороза сайт КХЛ.

Ранее ассистент главного тренера минского «Динамо» Андрей Михалёв рассказал о конкуренции между Заком Фукале и Василием Демченко за пост первого номера в белорусском клубе.

Материалы по теме
Тренер минского «Динамо» — о Фукале и Демченко: непонятно, кто будет первым номером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android