«Привилегий у меня нет». Алексей Заварухин – о работе с братом в «Автомобилисте»

Тренер «Автомобилиста» Алексей Заварухин рассказал о совместной работе с двоюродным братом Николаем Заварухиным, который является наставником в уральском клубе.

«Сразу расставлю все точки: он – главный тренер, я помощник. Он с меня спрашивает, как с любого другого своего помощника. Привилегий у меня нет. Мы работаем над общим результатом вместе.

Есть моменты, на которые, конечно, я обращаю внимание со своего опыта. В чём-то Николай Николаевич соглашается, в чём-то нет. Работа ассистента тренера заключается в том, чтобы помогать и давать советы. Дело главного тренера — принимать конечное решение», — приводит слова Алексея Заварухина «Советский спорт».