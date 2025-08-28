Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокатился на катере по Неве

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокатился на катере по Неве
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прокатился на катере по Неве, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Видео доступно на странице «Шанхай Дрэгонс» в социальной сети «ВКонтакте».

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Жерар Галлан рассказал о своих впечатлениях от начала работы с китайским клубом.

Материалы по теме
«Сначала нервничал, но сейчас чувствую себя как дома». Жерар Галлан — о работе в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android