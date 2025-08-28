Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокатился на катере по Неве

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прокатился на катере по Неве, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Видео доступно на странице «Шанхай Дрэгонс» в социальной сети «ВКонтакте».

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Жерар Галлан рассказал о своих впечатлениях от начала работы с китайским клубом.