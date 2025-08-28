«Это были просто гости». Евгений Бирюков — о Кузнецове на матче «Металлурга»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал появление нападающего Евгения Кузнецова на трибунах местной арены во время игры с «Магниткой» (2:3 Б).

«Это были просто гости, это ни о чём не говорит, ни к чему не обязывает. Развею все слухи и домыслы. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат, и наши игроки, на которых мы рассчитываем. Мы начинаем таким составом, а дальше будем смотреть», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.

Напомним, Кузнецов смотрел игру в компании нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва.