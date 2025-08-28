«Это были просто гости». Евгений Бирюков — о Кузнецове на матче «Металлурга»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал появление нападающего Евгения Кузнецова на трибунах местной арены во время игры с «Магниткой» (2:3 Б).
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Фурса (Серазетдинов, Ковгореня) – 07:02 (5x5) 0:2 Мастрюков (Михнин, Болтанов) – 41:34 (5x4) 1:2 Куричев (Грасс, Нечаев) – 47:12 (5x5) 2:2 Тютнев (Паливко, Осипович) – 56:53 (5x4) 2:3 Фурса – 65:00
«Это были просто гости, это ни о чём не говорит, ни к чему не обязывает. Развею все слухи и домыслы. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат, и наши игроки, на которых мы рассчитываем. Мы начинаем таким составом, а дальше будем смотреть», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».
В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.
Напомним, Кузнецов смотрел игру в компании нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва.
