Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин назвал задачу «Металлурга» на предсезонные матчи

Андрей Разин назвал задачу «Металлурга» на предсезонные матчи
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о ходе предсезонной работы магнитогорского клуба.

«Пришли люди с хорошей мотивацией. А так, предсезонка не закончилась, у нас ещё одна игра почти оптимальным составом. Задача – пройти предсезонку без травм», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в нынешнее межсезонье «Металлург» одержал победу на Кубке Минска, выиграв все три встречи: с «Ладой» (6:0), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2). На мемориале имени Ивана Ромазана команда потерпела два поражения: от «Салавата Юлаева» (2:5) и «Магнитки» (2:3 Б).

Ранее спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал появление нападающего Евгения Кузнецова на трибунах местной арены во время игры с «Магниткой».

Материалы по теме
«Это были просто гости». Евгений Бирюков — о Кузнецове на матче «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android