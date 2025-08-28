Андрей Разин назвал задачу «Металлурга» на предсезонные матчи

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о ходе предсезонной работы магнитогорского клуба.

«Пришли люди с хорошей мотивацией. А так, предсезонка не закончилась, у нас ещё одна игра почти оптимальным составом. Задача – пройти предсезонку без травм», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, в нынешнее межсезонье «Металлург» одержал победу на Кубке Минска, выиграв все три встречи: с «Ладой» (6:0), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2). На мемориале имени Ивана Ромазана команда потерпела два поражения: от «Салавата Юлаева» (2:5) и «Магнитки» (2:3 Б).

