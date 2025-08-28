Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин о Зернове: конфликта не было, хоккеист должен обладать мотивацией в плане прогресса

Разин о Зернове: конфликта не было, хоккеист должен обладать мотивацией в плане прогресса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об обмене Дениса Зернова на Руслана Исхакова с ЦСКА.

«По Денису Зернову: конфликта никакого не было. Повторюсь, хоккеист должен обладать мотивацией в плане прогресса. У Дениса случился звёздный плей-офф, следующий для него получился сложным. Как я считаю, он не был мотивирован, как в первый сезон моего прихода. У него тоже волнообразная карьера: он показывает уровень, потом сбавляет. Мы с ним поговорили, и после обмена созванивались, и в Минске виделись, у нас претензий друг к другу нет. Мы благодарны друг другу, но я считаю, что этот шаг правильный и полезный для развития Дениса. Желаю ему, чтобы всё у него сложилось.

Что касается Руслана Исхакова: я его хотел видеть ещё в «Северстали», когда работал. Он техничный, с великолепным катанием и броском. Он прошёл АХЛ, чемпионаты Финляндии, Германии. Он эрудированный. Ещё один из аргументов – зарплатная ведомость, которая позволила взять других людей в команду», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
Андрей Разин назвал задачу «Металлурга» на предсезонные матчи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android