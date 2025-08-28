Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бирюков про обмен Гераськина: если бы «Металлург» это не сделал, у нас не было бы Ткачёва

Бирюков про обмен Гераськина: если бы «Металлург» это не сделал, у нас не было бы Ткачёва
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен нападающего Игоря Гераськина в «Адмирал».

«У нас совместная работа, всё коллегиально. Если бы мы это не сделали, у нас не было бы Владимира Ткачёва. Мы взвешиваем все «за» и «против» и только потом принимаем решение», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

26-летний Гераськин – воспитанник клуба «Титан» из подмосковного Клина. В КХЛ дебютировал в 2017 году за череповецкую «Северсталь». В сезоне-2023/2024 перешёл в «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ провёл 493 матча и заработал 205 (71+134) очков при показателе полезности «-24».

Материалы по теме
«Это были просто гости». Евгений Бирюков — о Кузнецове на матче «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android