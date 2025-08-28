Бирюков про обмен Гераськина: если бы «Металлург» это не сделал, у нас не было бы Ткачёва

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен нападающего Игоря Гераськина в «Адмирал».

«У нас совместная работа, всё коллегиально. Если бы мы это не сделали, у нас не было бы Владимира Ткачёва. Мы взвешиваем все «за» и «против» и только потом принимаем решение», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

26-летний Гераськин – воспитанник клуба «Титан» из подмосковного Клина. В КХЛ дебютировал в 2017 году за череповецкую «Северсталь». В сезоне-2023/2024 перешёл в «Металлург», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ провёл 493 матча и заработал 205 (71+134) очков при показателе полезности «-24».