Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы разговаривали, общались». Бирюков — о слухах про переход Ильи Самсонова в «Металлург»

«Мы разговаривали, общались». Бирюков — о слухах про переход Ильи Самсонова в «Металлург»
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отреагировал на слухи о возможном переходе голкипера Ильи Самсонова в магнитогорский клуб.

«Мы разговаривали, общались. Но такой информации не было, поэтому работали над тем, чтобы Илья Набоков остался ещё на год. Насколько знаю, Илья Самсонов ждёт там варианты. Безусловно, мы общались, говорили, но каких-то решений нет, и не могло бы быть», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

Напомним, Самсонов прошлый сезон провёл за «Вегас Голден Найтс», сыграв 29 встреч в регулярке. Сейчас у 28-летнего вратаря контракта с какой-либо командой нет.

Ранее Евгений Бирюков прокомментировал обмен нападающего Игоря Гераськина в «Адмирал».

Материалы по теме
Бирюков про обмен Гераськина: если бы «Металлург» это не сделал, у нас не было бы Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android