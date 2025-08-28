«Мы разговаривали, общались». Бирюков — о слухах про переход Ильи Самсонова в «Металлург»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отреагировал на слухи о возможном переходе голкипера Ильи Самсонова в магнитогорский клуб.

«Мы разговаривали, общались. Но такой информации не было, поэтому работали над тем, чтобы Илья Набоков остался ещё на год. Насколько знаю, Илья Самсонов ждёт там варианты. Безусловно, мы общались, говорили, но каких-то решений нет, и не могло бы быть», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

Напомним, Самсонов прошлый сезон провёл за «Вегас Голден Найтс», сыграв 29 встреч в регулярке. Сейчас у 28-летнего вратаря контракта с какой-либо командой нет.

