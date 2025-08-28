Президент КХЛ назвал ориентировочные сроки проведения матча чемпионата за рубежом

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал ориентировочные сроки проведения вынесенного матча чемпионата в рамках проекта KHL World Games.

«Пока что мы ведём разговоры в этом году. Конкретные предложения я пока озвучить не могу, но, возможно, в этом сезоне что-то такое будет. Пока что мы готовимся к проведению Матча звёзд в новом регионе и параллельно ведём разговоры с клубами о проведении вынесенного матча. Относительно него рассматривается март», — приводит слова Морозова ТАСС.

Последняя вынесенная игра лиги в рамках KHL World Games проводилась 22 декабря в Ташкенте, где «Спартак» в овертайме обыграл минское «Динамо» (3:2).