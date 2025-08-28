Скидки
Президент КХЛ назвал ориентировочные сроки проведения матча чемпионата за рубежом

Президент КХЛ назвал ориентировочные сроки проведения матча чемпионата за рубежом
Президент КХЛ Алексей Морозов назвал ориентировочные сроки проведения вынесенного матча чемпионата в рамках проекта KHL World Games.

«Пока что мы ведём разговоры в этом году. Конкретные предложения я пока озвучить не могу, но, возможно, в этом сезоне что-то такое будет. Пока что мы готовимся к проведению Матча звёзд в новом регионе и параллельно ведём разговоры с клубами о проведении вынесенного матча. Относительно него рассматривается март», — приводит слова Морозова ТАСС.

Последняя вынесенная игра лиги в рамках KHL World Games проводилась 22 декабря в Ташкенте, где «Спартак» в овертайме обыграл минское «Динамо» (3:2).

