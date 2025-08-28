Швеция и Финляндия выступили против участия России на Турнире четырёх наций — Серавалли

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли рассказал о позиции национальных команд Швеции и Финляндии в отношении возможного участия сборной России на Турнире четырёх наций.

«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, их там не будет», — заявил Серавалли в подкасте Bleacher Report.

Напомним, в финальном матче Турнира четырёх наций национальная команда Канады в овертайме победила сборную США со счётом 3:2. Финал проходил в Бостоне на стадионе местного клуба «Брюинз» «Ти-Ди Гарден».