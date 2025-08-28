Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция и Финляндия выступили против участия России на Турнире четырёх наций — Серавалли

Швеция и Финляндия выступили против участия России на Турнире четырёх наций — Серавалли
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли рассказал о позиции национальных команд Швеции и Финляндии в отношении возможного участия сборной России на Турнире четырёх наций.

«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, их там не будет», — заявил Серавалли в подкасте Bleacher Report.

Напомним, в финальном матче Турнира четырёх наций национальная команда Канады в овертайме победила сборную США со счётом 3:2. Финал проходил в Бостоне на стадионе местного клуба «Брюинз» «Ти-Ди Гарден».

Материалы по теме
Эксклюзив
Американский форвард «Салавата» заявил, что на Турнире четырёх наций НХЛ не хватало России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android