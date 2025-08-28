Скидки
Главная Хоккей Новости

20-летний нападающий перешёл из «Локомотива» в «Адмирал» на правах аренды

Комментарии

В «Адмирал» из «Локомотива» на правах аренды перешёл 20-летний нападающий Максим Мальцев. Контракт с игроком будет носить двусторонний характер и рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Мальцев в прошлом сезоне дебютировал на взрослом уровне в составе «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги. В 42 матчах регулярного чемпионата нападающий забросил 13 шайб и отдал 16 результативных передач. Ранее Мальцев играл за ярославскую молодёжку «Локо», в составе которой доходил до финала. В свой последний сезон в МХЛ он заработал 45 (25+20) очков в 40 матчах регулярки.

