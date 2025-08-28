Скидки
Прохоркин: Ковальчук — сумасшедший в работе до сих пор, он как Криштиану Роналду

Прохоркин: Ковальчук — сумасшедший в работе до сих пор, он как Криштиану Роналду
Комментарии

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин высказался о работоспособности олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука, с которым играл в СКА и «Лос-Анджелес Кингз».

«Илья Ковальчук — сумасшедший в работе. Но тогда он был ещё молодой, горячий, сосредоточенный на себе, поэтому ему было не до того, чтобы кого-то тянуть за собой. Он занимался собой, и посмотрите, где он сейчас. У него до сих пор эта сумасшедшая работоспособность. Это такие люди, как Криштиану Роналду, которые и в 35, и в 40 продолжают работать, потому что им это в кайф. Павел Дацюк тоже: в 40 с лишним лет приходил и делал всё, что нужно. Он понимал, зачем это, и всегда выполнял», — приводит слова Прохоркина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
